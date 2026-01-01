Небостъргачът „Арамко тауър“ в Рияд стана обект на „опит“ за нападение, съобщиха властите в Саудитска Арабия, цитирани от Франс прес.

Административната сграда на саудитския петролен гигант „Сауди Арамко“ се намира във финансовия район „Крал Абдула“.

Агенция Ройтерс предаде, позовавайки се на очевидец и на три запознати лица, че по небостъргача има щети, причинени от проектил.

Оглавяваната от Саудитска Арабия военна коалиция тази сутрин съобщи, че силите ѝ за противовъздушна отбрана са прехванали две балистични ракети, с които йеменските бунтовници хуси са атакували Рияд.

Службата за гражданска отбрана на кралството обяви тревога в саудитската столица, като в последствие в града се чуха няколко мощни експлозии. По-късно властите заявиха, че опасността е отминала.