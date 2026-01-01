Бял трюфел с тегло 850 грама беше продаден днес за 100 000 евро на купувач от Хонконг по време на 27-ото издание на Световния търг на трюфели, организиран в Алба, близо до Торино, в областта Пиемонте, в Северна Италия, предаде Франс прес.

Друг трюфел с тегло 300 грама беше продаден на два пъти на търга, първо за 12 000 евро, но после купувачът се отказа от покупката и при повторното му наддаване той беше продаден за 14 000 евро на местен предприемач.

Бум на черния хайвер: България изпреварва конкуренцията

Всяка година тези търгове привличат участници от все повече държави. В 27-ото издание се включиха Бразилия, Лондон, Макао и Вилнюс, наред с редовните участници като Хонконг, Банкок и Виена.

Събраните средства от търговете винаги се даряват за благотворителни каузи в Италия и чужбина. От първото издание през 1999 г. досега около 7,2 милиона евро са били използвани за финансиране на болница в Африка, за социалната реинтеграция на млади хора със зависимости към наркотици и за образованието на деца в гетата.

Сензационен търг в Париж: Колко струва чанта от кожа на тиранозавър (ВИДЕО)

През 2025 г. от търга са били събрани 502 000 евро, като бял трюфел с тегло 1009 грама е бил продаден тогава за 110 000 евро на купувач от Хонконг.

Търсен от ценители на изисканата кухня и шеф-готвачи със звезди „Мишлен“ от цял свят, белият трюфел от Алба, смятан за най-престижния в света, е подземна гъба, която расте в симбиоза с определени дървесни видове, прикрепяйки се към корените им.