Бури взеха най-малко 4 жертви в Иран, като ранени от стихиите са още 11 души, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Двама души са били убити от мълния в югозападната провинция Хузестан, съобщи националната спасителна служба.

Не се съобщават подробности за другите две жертви, отбелязва ДПА.

Според ИРНА в над 20 от иранските провинции, които са общо 31, са паднали проливни дъждове, придружени на места от наводнения.

Иранската новинарска агенция информира също така, че бурни ветрове са поваляли дървета и електрически стълбове.