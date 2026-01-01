Бури взеха най-малко 4 жертви в Иран, като ранени от стихиите са още 11 души, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.
Двама души са били убити от мълния в югозападната провинция Хузестан, съобщи националната спасителна служба.
Не се съобщават подробности за другите две жертви, отбелязва ДПА.
Според ИРНА в над 20 от иранските провинции, които са общо 31, са паднали проливни дъждове, придружени на места от наводнения.
Иранската новинарска агенция информира също така, че бурни ветрове са поваляли дървета и електрически стълбове.