Представители на Окръжна прокуратура-Русе и МВР разкриха подробности относно разследването за организираната престъпна група с цел производство и разпространение на фентанил.

"По време на разследването са извършени интензивни оперативно-издирвателни мероприятия, използван е целият инструментариум от процесуални и оперативни способи. Извършена е доверителна сделка, има включени и служители под прикритие", посочиха властите.

Директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ главен комисар Мартин Златков обясни, че разследването е започнало от случаи на улично разпространение на наркотици и след месеци работа служителите на ГДБОП са стигнали до лабораторията в столичния квартал „Факултета“. „Тръгнахме от обикновеното улично разпространение и благодарение на десетките служители на ГДБОП в продължение на месеци стигнахме до нишката, която ни доведе до лабораторията“, каза той.

„След приключване на действията вчера късно вечерта общото количество, което открихме в лабораторията, на различни адреси в София и страната, е 12,6 кг фентанил. Задържани са още около 20 кг амфетамин, 2 кг метамфетамин и около 300 грама хероин“, допълни Златков. В дома на един от задържаните е открита каса с 310 000 евро, а на друг адрес разследващите са намерили флашка, за която се предполага, че съдържа криптовалута на стойност около 110 000 долара.

В хода на разследването е устновено още, че става дума за две престъпни групи, действали в Русе и София. Окръжният прокурор на Русе Радослав Градев съобщи, че досъдебното производство е образувано на 21 април. На 31 юли Окръжната прокуратура в Русе е внесла искания за извършване на претърсвания и изземвания в Русе и София, а на 4 август е започнала реализацията на операцията, при която е разбита лабораторията за производство на фентанил.

„Повдигнали сме обвинения и разследваме две престъпни групи. Едната група е действала на територията на София и се състои от петима души. Има един ръководител на 40 години и четирима участници на възраст 36, 32, 55 и 41 години. Втората група е действала в Русе. Тя е била с двама ръководители – единият от София, а другият на 52 години, както и двама участници на 42 и 46 години", обясни Градев.

За ръководителите на престъпните групи са повдигнати обвинения за организиране на престъпна група, за което законът предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода. Участниците могат да получат по-ниски наказания. Второто обвинение е за държане на големи количества наркотични вещества, което също предвижда наказание от 5 до 15 години затвор. Окръжната прокуратура в Русе е внесла искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. За двама от обвиняемите е поискан домашен арест, а за един – парична гаранция.

Какво се знае досега?

Осем души бяха привлечени като обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата.

Сред иззетата дрога е около 6 килограма фентанил, чиято стойност е оценена на 157 682 400 евро. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в столичния квартал „Факултета“, район „Красна поляна“.

10 вече са задържаните при акцията срещу производство на фентанил в София

Разследването се наблюдава от Окръжна прокуратура, тъй като престъплението е разкрито от нея. Под ръководството на прокуратурата са извършени повече от 20 претърсвания и изземвания в жилища, складове и автомобили. Направени са и огледи на местопрестъпления, разпитани са множество свидетели, а по случая са назначени редица експертизи.

При действията, проведени в координация между Окръжната прокуратура и ГДБОП, са иззети множество веществени доказателства, свързани с производството на различни видове наркотични вещества.

След анализ на събраните доказателства прокуратурата е привлякла като обвиняеми осем лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени в образуване и ръководене на организирана престъпна група.

Всички обвиняеми са задържани за 72 часа, за да бъдат доведени пред съда. След приключване на разпитите прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на мерки за неотклонение на всеки от тях.