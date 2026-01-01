Словакия постави нов абсолютен температурен рекорд за втори пореден ден, след като в южно село бяха измерени 42,2°C. Това съобщи националната метеорологична служба, докато гореща вълна обхваща Централна Европа, предаде АФП.

Измерената температура в село Долне Плахтинце надмина предишния рекорд от 41,4°C, поставен на 5 август в югозападната част на Словакия, съобщи Словашкият хидрометеорологичен институт (SHMU).

Рекордите са отчетени по време на необичаен период на горещо време и малко валежи в Централна Европа.

В Братислава, където също бяха отчетени рекордно високи температури тази седмица, 38-годишният Марош Данко заяви, че прекарва повече време у дома от обичайното.

„Опитвам се да не излизам. Не мога да спортувам през деня. Това ограничава възможностите ми“, каза той.

В Словакия абсолютният температурен рекорд вече беше счупен два пъти през юни. Съседна Австрия също отчете два нови температурни рекорда тази седмица.

Според експерти климатичните промени са засилили сушата в Европа това лято, а екстремните горещини допринасят за необичайно сухите условия.