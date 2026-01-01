Полицията в Смолян призовава гражданите да бъдат особено внимателни към реклами в интернет и социалните мрежи, предлагащи „чудодейни“ мехлеми и представящи несъществуващи лечители от родопски села.

През последните дни в кметството на село Широка лъка са постъпили няколко обаждания от граждани, търсещи контакт с лице, представяно в интернет като лечител, предлагащ мехлем за ставни болки. При проверка е установено, че такова лице не съществува.

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Случаят е аналогичен на сигнал, постъпил през юни 2026 г. от кмета на с. Момчиловци, след множество обаждания от граждани, търсещи несъществуващ „лечител“.

При подобни измамни схеми имената на мнимите лечители се променят, като се използват различни самоличности, а към историите се добавят имената на реални населени места, за да се създаде привидна достоверност и да се спечели доверието на хората. В различни варианти на публикациите се използват имената на с. Момчиловци, с. Широка лъка, с. Стойките и с. Гела.

По случая се извършва проверка, като информацията е изпратена и до компетентните структури по линия на противодействието на киберпрестъпността.

Подобни случаи са част от по-широкия проблем с измамите. На територията на област Смолян през 2025 г. са регистрирани 50 сигнала за измами, извършени чрез интернет и електронни комуникации. От началото на 2026 г. са регистрирани 31 случая.

Сред най-често използваните схеми са подвеждащи реклами в интернет, фалшиви обяви за продажба на стоки и услуги, фишинг съобщения с цел придобиване на лични и банкови данни, както и измами, свързани с инвестиции в акции, криптовалути и други финансови инструменти.

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При инвестиционните измами извършителите често използват професионално изглеждащи интернет страници, фалшиви профили и мобилни приложения, чрез които убеждават гражданите да вложат средства с обещания за бързи и високи печалби. След превеждане на значителни суми комуникацията с измамниците обикновено се прекратява, а вложените средства не могат да бъдат възстановени.

Органите на реда съветва гражданите:

∙ да не се доверяват на реклами, които обещават „чудодейно“ лечение, гарантирани резултати или бързи печалби

∙ да проверяват внимателно достоверността на информацията, интернет страниците и лицата, които предлагат продукти или услуги онлайн

∙ да бъдат особено предпазливи, когато в реклами се използват имена на известни личности, лекари, реални населени места или измислени истории, създадени с цел да спечелят доверието им

∙ да не предоставят номера на банкови карти, кодове за сигурност, пароли и други чувствителни данни чрез линкове, изпратени по електронна поща, съобщения или социални мрежи

при онлайн покупки да не извършват авансови плащания към непознати лица, без да са проверили надеждността на продавача

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Измамниците непрекъснато променят своите методи и използват различни подходи за заблуда. Внимателната проверка на информацията, недоверието към нереалистични предложения и навременният сигнал до полицията могат да предотвратят престъпления и да предпазят други граждани от това да станат жертви на измама.