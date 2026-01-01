Министърът на културата Евтим Милошев откри тази вечер изложбата „Забравените божества“ в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ–БАН). На събитието присъства и заместник-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов. Приветствия към гостите отправиха директорът на НАИМ–БАН доц. д-р Христо Попов и заместник-председателят на Българската академия на науките проф. Емануел Мутафов.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-министърът на образованието и науката проф. д-р Сеня Терзиева, директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ доц. д-р Калина Иванова, представители на дипломатическия корпус, учени, музейни специалисти и гости.

В приветствието си министърът на културата подчерта значението на изложбата като мост между миналото и бъдещето и като пример за силата на културното наследство да съхранява паметта на обществото. „Значимите неща, колкото и да са останали забравени някъде в пластовете на времето, все някога биват откривани, разчитани и заживяват нов живот. Те ни напомнят за отминалите времена и за ценностите, които ни изграждат като общество“, заяви министърът. „Трябва да бъдем отговорни освен към миналото и към бъдещето“, подчерта министър Милошев.

Евтим Милошев изрази възхищението си от работата на археолозите, реставраторите и музейните специалисти, допринесли за реализирането на експозицията, като подчерта важността на партньорството между науката, културните институции и държавата в опазването на българското културно и историческо наследство. Министърът на културата отбеляза още символиката на откриването на изложбата на празника Преображение Господне – ден, свързан със светлината, промяната и духовното осмисляне. Той пожела на изложбата да има много публика, защото именно събития като днешното показват колко е важна „връзката между науката, институциите и публиката“.

В словото си директорът на НАИМ–БАН доц. д-р Христо Попов благодари на екипите, работили по проекта през последните месеци, както и на институциите, подкрепили неговата реализация. Той изрази признателност и към Министерството на културата за оказаното съдействие чрез програмата за финансиране на музейни проекти, благодарение на което изложбата е получила възможност да бъде осъществена в пълния си замисъл.

Малко преди откриването официалните лица разгледаха забележителната изложба, която представя 213 артефакта от фондовете на НАИМ–БАН, открити на територията на днешна България и съхранявани в колекциите на музея. Експозицията обединява едни от най-значимите паметници от фондовете „Праистория“, „Античност“, „Средновековие“ и „Каменни паметници“, много от които рядко или никога досега не са били показвани пред публика.

Изложбата проследява повече от шест хилядолетия духовна история – от култовете към Великата богиня майка на ранните земеделски общества до почитането на Зевс, Дионис, Митра, Тракийския конник и други божества от тракийската, гръцката и римската религиозна традиция. Експозицията е структурирана в три тематични раздела, посветени на праисторическите вярвания, тракийската култура и религиозния живот по българските земи през римската епоха. Чрез съвременни мултимедийни решения изложбата пресъздава атмосферата на древните култове и насърчава посетителите да се потопят в света на отдавна забравени вярвания, митове и духовни представи. Куратори на изложбата са гл. ас. д-р Калоян Праматаров и Чавдар Чомаков.

Изложбата „Забравените божества“ е съпътствана от специален каталог и може да бъде разгледана в Националния археологически музей при БАН до 17 януари 2027 г.