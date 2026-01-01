Испанският остров Майорка отбеляза рекордно висока температура на морската вода от 33,02 градуса по Целзий, регистрирана покрай крайбрежието му по време на новата гореща вълна, съобщи държавната метеорологична служба на Испания АЕМЕТ, цитирана от ДПА.

Температурата е била отчетена от измервателна шамандура в Средиземно море близо до остров Драгонера.

Още преди данните да бъдат потвърдени от службата за държавните пристанища на Испания, която управлява шамандурата, испанската телевизия Ер Те Ве Е определи измерената температура като най-високата, регистрирана някога в крайбрежните води на страната.