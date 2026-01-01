При стрелба е счупено стъкло на тролейбус с пътници в Плевен. При инцидента няма пострадали, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мариана Цветкова.

Случаят е станал, докато тролейбусът се е движел по линия в посока жилищен комплекс „Сторгозия“. Малко след спирката при завод „Яна“ едно от стъклата е било внезапно счупено, съобщава кореспондентът на БТА Юрий Конов.

На място са извършени процесуално-следствени действия, а криминалисти изясняват с какво оръжие или предмет е произведен изстрелът.

Разследването е за грубо нарушаване на обществения ред, хулиганство и умишлено повреждане на чуждо имущество. Работата по установяването и задържането на извършителя продължава.