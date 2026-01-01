Въоръжен с пистолет тийнейджър уби осем души, шест от които в училище близо до Банкок, съобщиха днес тайландските власти и полиция, цитирани от Франс прес.

Тийнейджърът първо е убил своите баба и дядо с пистолет на дядо си. След това се отишъл в гимназията си, където убил шест души – трима ученици и трима учители, съобщи полицията в изявление.

Стрелецът, идентифициран като 14 или 15-годишен ученик от същото училище, също е мъртъв, съобщиха местните медии, позовавайки се на властите.

БГНЕС

Към момента не е ясно дали е бил застрелян от полицията или се е самоубил.

Петнадесет ученици от училището в провинция Нонтабури, северно от столицата, са били ранени, докато се опитвали да избягат, уточни тайландският заместник-министър на вътрешните работи Полапи Сувунчи пред държавния телевизионен канал "Тай Пи Би Ес".



"Това е ужасен инцидент, който никога не би трябвало да се случи", заяви тайландският министър-председател Анутин Чарнвиракул.

"Именно поради тази причина правителството не разрешава притежаването на огнестрелно оръжие", добави той.

Кадри, публикувани от местните медии, показват заподозрения, облечен в лилава училищна униформа и с черна раница през рамо, като на земята се виждат няколко гилзи.

"Чух много изстрели, съвсем близо - стрелецът изглежда беше на етажа точно над нас. Чувах дори как гилзите падат на пода", разказа ученичката Павариса Майлиса.

"Страхувах се, че ще умра и няма да мога да осъществя мечтите си“, каза тя и добави: "Не познавам заподозрения, но знам, че е малко по-малък от мен. Не мога да повярвам, че дете като него е имало достъп до оръжие".