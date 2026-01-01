Пожарът в района на 69-ти километър на автомагистрала „Тракия“, в близост до селата Церово и Славовица, е овладян, след като късно снощи бе спряно разпространението му, съобщиха от Областна дирекция на МВР в Пазарджик.

През нощта на място останаха 13 противопожарни екипа, представители на доброволните формирования, горски служители с високопроходими автомобили, както и патрули на Районното управление в Септември и сектор „Пътна полиция“.

Пожар блокира АМ „Тракия“

Не е допуснато огънят да премине през изградените просеки, направени с помощта на тежка техника, осигурена от „Асарел-Медет“ и други фирми, уточняват от полицията.

Работата на терен продължава с наблюдение на периметъра на пожара и гасене на отделни локални огнища, за да не се допусне повторно разпалване на огъня, като от сутринта са застъпили нови екипи.