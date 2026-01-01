Голям пожар избухна на 69-ия километър от автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас - точно до отбивката за Велинград. Пуснаха за движение платното за движение в посока София, където днес от часове се гасят храсти, горски фонд и лозови масиви, съобщи говорителят на Областна дирекция на МВР - Пазарджик Мирослав Стоянов, като уточни, че платното в посока Бургас в този участък остава затворено.

По-рано днес Стоянов обясни, че няма опасност за бензиностанцията, намираща се в близост до пожара, както и за населените места, намиращи се в този периметър.

Поетапно започват да се локализират отделни огнища, които започват да се потушават, съобщи Мирослав Стоянов, говорител на Областната дирекция на МВР в Пазарджик. Гасителните дейности продължават, уточни той.

Малко преди 20:00 движението, спряно в района, беше пуснато в посока София, а минути преди 21:00 часа и в посока Бургас. Движението по автомагистрала „Тракия“ беше силно затруднено заради големия пожар край 69-ия километър, като се образуваха колони в обходните маршрути, посочи още говорителят на полицията. Ограничиха и движението на камиони над 12 тона по АМ „Тракия“ към Пловдив, което към момента е възстановено.

Временно се ограничава движението на моторни превозни средства над 12 тона по АМ „Тракия“ в посока Пловдив заради пожар край отбивката за Церово. Тежкотоварните автомобили изчакват на изхода на София, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут: пътен възел „Мирово“ (път I-8) – Костенец – Белово – Пазарджик – пътен възел „Гелеменово“ и обратно.

БТА

По първоначални данни всичко е започнало от запалени сухи треви край пътя. Случайни минувачи и хора от района се опитали да го загасят сами, но заради жегите и силния вятър огънят мигновено излязъл извън контрол и навлязъл в съседните лозови масиви.

БТА

След като станало ясно, че сами няма да се справят, бил подаден сигнал на 112. На място веднага са пристигнали две пожарни коли - едната от Септември, а другата от Пазарджик. Заради усложнената ситуация обаче към участъка пътуват още екипи.

БТА

Органите на реда също са на терен. Полицаи следят ситуацията и движението е блокирано. С цел осигуряване на по-ефективно и безопасно провеждане на пожарогасителните действия временно е затворена и отбивката за Септември при пътен възел „Церово“, който се намира в непосредствена близост до района на пожара.

БТА

Към мястото са изпратени и вече участват в гасенето екипи от доброволните формирования в Белово, Брацигово, Панагюрище и Стрелча. Очаква се да пристигнат и няколко екипа доброволци от Пловдив.

Хеликоптер AS 532 AL Cougar с екипаж от 24-та авиационна база участва в гасенето на огъня. Участието на военнослужещите е по искане на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. Хеликоптерът е излетял в 15:28 часа и в момента подпомага от въздуха гасенето на огъня, съобщиха от Министерство на отбраната.

От министерството информираха още, че след искане на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, втори хеликоптер AS-532 AL Cougar от състава на ВВС се включи в действията по гасене на пожара, горящ в землището на село Славовица, Община Септември, Област Пазарджик. Хеликоптерът излетя от 24-та авиационна база – Крумово в 17.13 ч.

Няма опасност за населените места в периметъра на пожара. Това съобщи говорителят на Областна дирекция на МВР Мирослав Стоянов. Той уточни, че навсякъде са разположени екипи, които следят огъня да не се разраства към населените места. Горят горски фонд, сухи треви, храсти и лозя.