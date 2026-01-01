Екип на Сектор „Специализирани оперативни дейности“ към Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив спаси дете, изпаднало в беда във водите на язовир Правище.

Инцидентът е станал, след като момчето влязло да плува заедно със свой приятел. В един момент детето се уплашило, изгубило сили и успяло да се задържи единствено, хванато за бетонна конструкция във водата. Случилото се било забелязано от хора, които почивали край язовира и подали сигнал.

След получаването му спасителният екип реагирал незабавно. Огнеборците достигнали до детето с лодка и го извадили невредимо на брега.

От пожарната подчертават, че бързата реакция и професионалните действия на спасителите са предотвратили тежък инцидент.

От службата отправят и апел към родителите да не оставят децата без надзор край водоеми, дори когато умеят да плуват. Специалистите напомнят още да не се влиза в неохраняеми водоеми, да не се надценяват плувните умения, да не се скача в непознати води и при първи признаци на умора или паника незабавно да се търси помощ.

От пожарната отбелязват, че докато едни техни екипи продължават борбата с пожарите, други са в готовност да реагират при инциденти във водата, когато човешкият живот зависи от всяка секунда.