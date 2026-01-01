След случая с родилката от Варна, която загуби бебето си броени дни преди планирано секцио, още едно семейство публично разказва за преживяна трагедия. Историята им е от преди две години и тя има притеснително сходство – бременността също е била проследявана от акушер-гинеколога д-р Атанас Цонев.

Милен и Нина от Балчик разказват пред NOVA, че през цялата бременност са вярвали, че всичко се развива нормално. По думите им всички фетални морфологии са били извършени от д-р Цонев, а когато започнали да се появяват отклонения в развитието на плода, те попитали дали е необходимо да потърсят второ мнение.

„Докторът ни увери, че няма нужда. Доверихме му се и сега смятаме, че това беше нашата грешка“, споделя Нина.

По думите ѝ още около 20-ата гестационна седмица започнали да се появяват тревожни признаци, които с времето се задълбочавали. Към 29-30-ата седмица вече било ясно, че има сериозен проблем. След консултация в АГ болницата „Майчин дом“ във Варна семейството било насочено към специалисти в София.

Там лекарите установили тежки вродени малформации на плода и според семейството обяснили, че те са могли да бъдат открити още в ранните етапи на бременността. По думите на родителите тогава вече било твърде късно за предприемане на действия, а бебето нямало шанс да оцелее след раждането.

Нина разказва, че до този момент двамата с Милен са се подготвяли за появата на детето си и дори вече били обзавели детската стая, убедени, че бременността протича нормално.

От екипа на д-р Атанас Цонев не са коментирали случая.