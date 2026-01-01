За повишаване безопасността на движение днес и в неделя следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел „Симитли“ (при 376-ти км) до граничен преход „Кулата“. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти при неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път.

Днес ограничението ще е между 16:00 ч. и 23:00 ч., а на 9 август (неделя) - от 15:30 ч. до 22:00 ч.

Шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път I-6.

За пътуващите към и от граничен преход „Кулата“ обходният маршрут е по път II-19 Симитли - Гоце Делчев - от пътната връзка на път I-1 с път II-19 в Симитли до кръстовището с път III-198 в Гоце Делчев, по път III-198 Гоце Делчев - Кулата до кръстовището с път III-1981 в село Чучулигово и по път III-1981 до кръстовището с път I-1 в село Кулата и обратно. Шофьорите могат да използват и други участъци от републиканската пътна мрежа, спазвайки действащата за тях постоянна организация на движение.

Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

За улеснение на пътуващите ще има и реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. В неделя ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другия почивен ден.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки трафикът може да се проследява и по цели пътни участъци, като се избере конкретна отсечка. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

При високи температури на въздуха над 35 градуса е възможно временно да се ограничава движението на камионите над 20 тона по определени пътни участъци. Целта е опазване на републиканската пътна мрежа и гарантиране на безопасността на участниците в движението. При високи температури и продължително пряко слънчево греене температурата на асфалтовата настилка може да достигне и да надхвърли 60°C. При тези условия настъпват промени във физико-механичните свойства на асфалтовите смеси, вследствие на което настилката омеква и става по-податлива на пластични деформации. Преминаването на тежкотоварни автомобили при такива условия ускорява образуването на коловози и други трайни повреди.

От АПИ призовават шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, както и да не използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

До днес заради високите температури движението на камиони над 20 тона бе временно ограничавано между 13:00 и 21:00 по автомагистралите „Тракия“, „Струма“, „Марица“, „Европа“ и „Хемус“, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа.