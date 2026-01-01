Най-малко двама души бяха убити и 13 бяха ранени при взривяването на микробус в предградие на Дамаск, предаде сирийската държавна новинарска агенция САНА.

От министерството на здравеопазването заявиха, че внимателно следят развитието на ситуацията и че близките болници и службите за спешна медицинска помощ са в повишена готовност.

Представител на службите за сигурност каза за държавната телевизия „Ехбария“, че по предварителна информация експлозията е била причинена от взривно устройство, поставено в микробуса.

В предградието Джарамана живеят предимно представители на друзкото малцинство, отбелязва Ройтерс.

Фракции на друзите неведнъж влизаха във въоръжени сблъсъци с армията на новото ислямистко държавно ръководство на Сирия. Според публикуван през март доклад на ООН в южната провинция Суейда от юли 2025 г. са били убити над 1700 души, предимно цивилни друзи и известен брой представители на бедуинската общност. В доклада също така се посочва, че силите на сирийското правителство, бойци от местните племенни общности и въоръжени формирования на друзите може да са извършили военни престъпления.

На 7 юли бяха извършени два бомбени атентата в района на министерството на туризма в Дамаск. Тогава загина един човек и 36 бяха ранени.