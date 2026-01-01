Иззеха голямо количество марихуана в Старозагорско, съобщиха от полицията.
ОД на МВР-Стара Загора
На 5 август в хода на специализирана операция е задържан 30-годишен мъж, криминално проявен, неосъждан.
Иззеха голямо количество марихуана в Казанлъшко (СНИМКИ)
Претърсена е къща в село Знаменосец. Открита е 6 килограма марихуана и 8 растения от рода на конопа - с височина между 2,30 и 2,80 метра.
ОД на МВР-Стара Загора
На мъжа е повдигнато обвинение и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата.
ОД на МВР-Стара Загора
На 6 август е извършено претърсване в къща в село Средно Градище, където са намерени 4 торби с около 800 грама марихуана и четири саксии с растения от рода на конопа.
ОД на МВР-Стара Загора
Задържан е 49-годишен мъж - криминално проявен, неосъждан.