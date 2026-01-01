Прокуратурата се води разследване за извършен умишлен палеж на 4 август в Тръстеник на служебно помещение на третия етаж в сградата на кметството, съобщиха от обвинението.

Пожарът е овладян. Извършен е оглед, в резултат на който е установено, че цялото имущество в една стая на третия етаж на кметството e напълно изгоряло.

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Опушени са стени - 200 кв. метра, и са унищожени 20 кв. метра покривна конструкция.

Установен е извършителят - 47-годишен мъж. Той е осъждан.

Привлечен е в качеството му на обвиняем и е задържан за 72 часа.