Ако отдавна си обещавате да погледнете към звездите, но все не остава време, нощта на 12 срещу 13 август е идеалният повод. Тогава е максимумът на метеорния поток Персеиди – едно от най-красивите небесни зрелища през лятото.

Добрата новина тази година е, че условията за наблюдение ще бъдат почти идеални. Луната ще бъде в новолуние, така че небето ще остане тъмно през цялата нощ, без нейната светлина да пречи. Физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН казва пред БТА, че най-много „падащи звезди“ ще могат да се видят в часовете преди изгрев.

Освен Персеидите, по небето ще прелитат и метеори от още два, макар и по-слаби, потока – Южни делта-Аквариди и Алфа-Каприкорниди. И те се наблюдават най-добре към края на нощта.

Персеидите са активни всяка година от средата на юли до около 24 август. Те се появяват, когато Земята преминава през праховите следи, оставени от кометата 109P/Суифт-Тътъл. Именно тези миниатюрни частици изгарят в земната атмосфера и създават впечатлението за падащи звезди.

Август е добър месец и за любителите на планетите. Венера ще бъде ярката „вечерница“ и на 15 август ще се вижда особено дълго след залез. Ако разполагате с бинокъл или телескоп, ще можете да различите и характерната ѝ форма, наполовина осветена от Слънцето.

Меркурий все още може да се забележи ниско над източния хоризонт преди изгрев, а към средата на месеца и Юпитер постепенно ще започне да се показва в утринното небе.

По-късно през нощта изгряват Сатурн, Марс, Уран и Нептун. Последните два са твърде слаби за наблюдение с просто око, но Сатурн и Марс могат да бъдат приятна цел за всеки, който разполага с бинокъл или телескоп.

Най-важното обаче не е техниката. Достатъчно е да намерите място далеч от градските светлини, да си вземете одеяло, топла напитка и малко търпение. Августовското небе рядко разочарова.