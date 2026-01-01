Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 10:10 ч. турско (и българско) време в югоизточната част на Егейско море, близо до турския курортен град Мармарис (окръг Мугла), съобщи в. „Милиет“, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 10,8 километра, като епицентърът му е бил на около 70 километра южно от Мармарис.

За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението.