Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че прави пореден опит да ограничи правото на американско гражданство по рождение, подписвайки два указа, свързани с имиграцията, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп посочи, че първият указ ще ограничи броя на хората, които имат право да получат американско гражданство въз основа на това, че са родени в САЩ.

Той добави, че вторият указ ще възпрепятства "родилния туризъм", като се затегнат условията за издаване на визи на чужденци, желаещи да пристигнат в САЩ, за да родят дете, което може да получи американско гражданство.

Тръмп не оповести повече подробности, но подчерта, че този път мерките му ще отговарят на Конституцията.

От 1868 г. родените в САЩ деца автоматично получават американско гражданство по силата на Четиринадесетата поправка на основния закон. Тръмп направи опит да отмени правото на получаване на гражданство по рождение за децата на хора, които се намират в САЩ само временно или без необходимото разрешение.

Върховният съд на САЩ обаче през юни отхвърли искането на президента републиканец и постанови, че децата, родени на територията на страната, ще продължат да получават автоматично нейно гражданство.