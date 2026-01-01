Единствената французойка, заразила се с хантавирус по време на епидемията, избухнала през пролетта на кораба "Хондиус", е изписана днес от интензивното отделение, след като прекара почти три месеца в това отделение на парижка болница, съобщи пред Франс прес френското министерство на здравеопазването.

Възрастната жена, репатрирана през май в тежко състояние заедно с още четирима французи, които така и не са развили заболяването, е била "прехвърлена в център за възстановяване", уточни министерството.

По-рано днес следобед беше съобщено за нов случай на хантавирус при пътник с френско и аржентинско гражданство, преминаващ транзитно през Франция миналия месец, без да е установена връзка с епидемията на кораба.