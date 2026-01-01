Почти всички пътници и членове на екипажа на круизния кораб, засегнат от тежко огнище на хантавирус, които трябваше да се поставят под карантина в Нидерландия, вече имат разрешение да се приберат по домовете си, заяви днес ръководителят на СЗО, цитиран от Франс Прес.

Регистрирани са 12 потвърдени случая и 1 вероятен случай, свързани с кораба „Хондиус“, включително 3 смъртни случая, при епидемичен взрив, който предизвика международна здравна тревога.

Корабът под нидерландски флаг беше отплавал от Ушуая, Аржентина, на 1 април, като спря на изолирани острови в Южния Атлантик, преди да се насочи към Кабо Верде, а след това към Тенерифе, на испанските Канарски острови, където останалите пътници бяха евакуирани.

Полярният експедиционен круизен кораб акостира на 18 май в пристанището на Ротердам, Нидерландия, най-голямото пристанище в Европа, с намален екипаж, принуден да остане под карантина няколко седмици.

„Почти всички пътници и членове на екипажа на „Хондиус“, които бяха поставени под карантина в Нидерландия, вече имат разрешение да се приберат по домовете си, включително чуждите граждани“, написа в „Екс“ Тедрос Аданом Гебрейесус, генералният директор на Световната здравна организация.

Той уточни, че „без нови случаи и без регистрирани смъртни случаи от 2 май насам ситуацията остава стабилна“.