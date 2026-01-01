Полет от Солун за Германия е бил отменен снощи на солунското летище „Македония“, след като в двигателя му е била установена птица, съобщава местният информационен портал thesspost.gr.

Самолетът е трябвало да отпътува рано вечерта вчера с около 150 пътници. След изчакване на гейта обаче те били уведомени, че полетът се отменя заради намерена птица в един от двигателите.

Пътниците ще отпътуват за Германия днес.

Порталът припомня, че засмукването на птици от двигателите е един от най-честите проблеми, които срещат пилотите на гражданските самолети.