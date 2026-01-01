Херцогът и херцогинята на Съсекс пристигнаха в Нотингам, където бяха посрещнати от свои поддръжници с цветя и балони.

Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл направиха първата си съвместна публична поява във Великобритания от четири години насам. Двамата пристигнаха заедно в Community Recording Studio (CRS) в Нотингам в четвъртък сутринта, усмихнати и в добро настроение.

Getty Images

Малка тълпа се събра, за да ги посрещне, като някои от присъстващите носеха цветя и балони, съобщи британската информационна агенция PA Media.

Появата им привлече вниманието, тъй като минаха повече от шест години, откакто двойката се оттегли от активните си кралски задължения и напусна Великобритания, за да заживее в САЩ.

Хари и Меган се завърнаха като частни граждани

Според предоставения материал през лятото херцогът и херцогинята на Съсекс са обявили изненадващо решение да напуснат Калифорния и да се преместят обратно във Великобритания заедно с двете си деца — принц Арчи, на 7 години, и принцеса Лилибет, на 5 години.

Семейството пристигнало през август, преди началото на учебната година. Завръщането им обаче не означава възстановяване на официалните им задължения към британската монархия. Хари и Меган продължават да действат като частни граждани и не представляват официално крал Чарлз III.

Напрежение с кралското семейство

През 2020 г. Хари и Меган се оттеглиха от ролите си на старши членове на британското кралско семейство и се установиха в Съединените щати. Като причини за решението си те посочиха натиска от таблоидите, онлайн тормоза, расизма и трудностите в отношенията с някои членове на кралското семейство.

Оттогава отношенията им с монархията неведнъж са били обект на публични спорове и медийно внимание.

Последната им съвместна публична поява във Великобритания преди настоящото посещение е била през септември 2022 г., когато присъстваха на погребението на кралица Елизабет II, бабата на принц Хари.

След напускането на страната Хари се завръща няколко пъти във Великобритания, включително за погребението на кралицата и за коронацията на баща си Чарлз III през май 2023 г.

Настоящата съвместна поява на Хари и Меган бележи нов момент в публичните им отношения с Великобритания, но сама по себе си не означава промяна в статута им спрямо кралското семейство.