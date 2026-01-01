Херцогът и херцогинята на Съсекс пристигнаха в Нотингам, където бяха посрещнати от свои поддръжници с цветя и балони.
Harry and Meghan Return to Nottingham for Their First Joint UK Engagement Since Moving Back https://t.co/RFrOMIYYqe— Feminegra (@feminegra) October 15, 2026
Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл направиха първата си съвместна публична поява във Великобритания от четири години насам. Двамата пристигнаха заедно в Community Recording Studio (CRS) в Нотингам в четвъртък сутринта, усмихнати и в добро настроение.
Малка тълпа се събра, за да ги посрещне, като някои от присъстващите носеха цветя и балони, съобщи британската информационна агенция PA Media.
BREAKING: Prince Harry and Meghan Markle have greeted fans in Nottingham as they arrived at a recording studio for their first engagement since returning to the UK. @LisaSkyNews reports. https://t.co/wEo8IHoC0A 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/SoUvwlbwWB— Sky News (@SkyNews) October 15, 2026
Появата им привлече вниманието, тъй като минаха повече от шест години, откакто двойката се оттегли от активните си кралски задължения и напусна Великобритания, за да заживее в САЩ.
Хари и Меган се завърнаха като частни граждани
Според предоставения материал през лятото херцогът и херцогинята на Съсекс са обявили изненадващо решение да напуснат Калифорния и да се преместят обратно във Великобритания заедно с двете си деца — принц Арчи, на 7 години, и принцеса Лилибет, на 5 години.
Семейството пристигнало през август, преди началото на учебната година. Завръщането им обаче не означава възстановяване на официалните им задължения към британската монархия. Хари и Меган продължават да действат като частни граждани и не представляват официално крал Чарлз III.
The British media tried to write the script, but the people of Nottingham just tore it up. 🌻 Look at this incredible warmth for Meghan Sussex during her first joint appearance since returning to the UK! The public isn't buying the negative spin. Pure love. #HarryandMeghan https://t.co/iKq3moR4bP— 🇬🇧King 🇬🇧 (@King0243_PJC) October 15, 2026
Напрежение с кралското семейство
През 2020 г. Хари и Меган се оттеглиха от ролите си на старши членове на британското кралско семейство и се установиха в Съединените щати. Като причини за решението си те посочиха натиска от таблоидите, онлайн тормоза, расизма и трудностите в отношенията с някои членове на кралското семейство.
Оттогава отношенията им с монархията неведнъж са били обект на публични спорове и медийно внимание.
Последната им съвместна публична поява във Великобритания преди настоящото посещение е била през септември 2022 г., когато присъстваха на погребението на кралица Елизабет II, бабата на принц Хари.
Princess Meghan looking so happy and glowing and Prince Harry looking so proud of her. Look at the love they are getting omg so beautiful ❤️ ❤️ ❤️ #HarryandMeghaninNottingham https://t.co/cIwSkEcTyM— Nina (@ShakeLS) October 15, 2026
След напускането на страната Хари се завръща няколко пъти във Великобритания, включително за погребението на кралицата и за коронацията на баща си Чарлз III през май 2023 г.
Настоящата съвместна поява на Хари и Меган бележи нов момент в публичните им отношения с Великобритания, но сама по себе си не означава промяна в статута им спрямо кралското семейство.