В нов онлайн курс принц Хари разказва за скръбта по майка си, психическите си трудности и периода, в който се почувствал в „много мрачно място“. В мемоарите си той говори открито за отношенията с брат си Уилям и баща си крал Чарлз.

„Не можех да си спомня смеха на майка ми. Не можех да си спомня как изглеждаше.“

С тези думи принц Хари се обръща към зрителите в трейлър на новата си поредица за американската образователна платформа MasterClass. Курсът е озаглавен „Преосмисляне на скръбта: изграждане на устойчивост чрез загубата“ и е посветен на начина, по който човек може да се справя със загубата и да намери път към възстановяването.

В поредицата Хари споделя лични преживявания, свързани със смъртта на майка му, принцеса Даяна, през 1997 г., и с отражението на тази загуба върху живота му. Той разказва и за трудностите, през които е преминал след решението си да се оттегли от официалните си задължения в британското кралско семейство през 2020 г.

През годините принцът неведнъж е говорил публично за психичното си здраве. В интервю по повод 20-годишнината от смъртта на Даяна през 2017 г. той разказа колко трудно му е било да преживява скръбта си пред очите на обществеността.

Едни от най-подробните му признания обаче се появиха в мемоарите му „Резервният“ (Spare), публикувани през 2023 г. В тях Хари описва детството си, напрежението в отношенията с по-големия си брат принц Уилям и усещането, че винаги е заемал второстепенна позиция в кралското семейство.

„Бях резервният“: Детството в сянката на Уилям

В мемоарите си Хари описва болезненото усещане, че ролята му в семейството е била определена още с раждането му.

„Бях сянката, подкрепата, план Б. Бях доведен на бял свят, в случай че нещо се случи с Уили“, пише той.

Принцът обяснява, че възприемал себе си като резервен вариант за наследника на британския престол — човек, който трябва да бъде готов да поеме различни функции, ако се наложи.

Той си спомня и за годините в престижния колеж „Итън“, където според собствените му разкази често се чувствал самотен и тревожен. За разлика от Уилям, който се справял добре в училище, Хари имал академични затруднения.

В биографията си за кралското семейство „Дворцовите документи“ авторката Тина Браун също описва бурния период от младостта му, включително конфликти с други ученици и случаи на физически сблъсъци.

След като завършва училище, Хари постъпва в Кралската военна академия „Сандхърст“. По-късно той определя армията като едно от най-положителните преживявания в живота си.

Военната служба му дава възможност да излезе от ограниченията на кралския си статут и да се почувства част от екип. Плановете му за служба в Ирак обаче са отменени от съображения за сигурност, тъй като присъствието му е сметнато за твърде рисково.

По-късно Хари участва във военни действия в Афганистан. Той описва този период като важна част от живота си, но подчертава, че психическите му трудности са започнали много преди военната служба.

„Моята война не започна в Афганистан. Започна през август 1997 г.“, пише принцът, имайки предвид смъртта на майка си.

Панически атаки и търсене на професионална помощ

След завръщането си от армията Хари продължава да се сблъсква с тревожност и епизоди на силен психологически дискомфорт. В мемоарите си той описва период, в който изпитвал изтощение, панически атаки и страх преди публични изяви.

„Часове преди реч или публична изява бях подгизнал от пот. По време на самото събитие не можех да мисля — умът ми беше изпълнен със страх и фантазии за бягство“, разказва той.

Според публикуваните биографични разкази важна роля в решението му да потърси помощ изиграла тогавашната му партньорка Кресида Бонас. Хари пише, че тя му помогнала да се изправи пред скръбта по майка си и да изрази емоции, които дълго време е потискал.

В „Резервният“ принц описва момент, в който за първи път след смъртта на Даяна успял да плаче пред друг човек.

Той изразява благодарност към Бонас за подкрепата и за това, че му помогнала да преодолее част от емоционалните бариери, изградени през годините.

По-късно Хари започва да говори по-открито за психичното здраве и участва в инициативи, насочени към преодоляване на стигмата около психологическите проблеми. Заедно с Уилям и Кейт, принцесата на Уелс, той подкрепя кампанията Heads Together.

След брака с Меган: Нов период на напрежение

Запознанството и бракът с Меган Маркъл бележат нов етап в живота на Хари. С времето обаче отношенията на двойката с британските медии и останалите членове на кралското семейство се влошават.

През 2020 г. Хари и Меган обявяват, че се оттеглят от ролите си на висши действащи членове на кралското семейство. По-късно се установяват в Калифорния.

В интервюто си с Опра Уинфри през 2021 г. Хари заяви, че решението да напусне Великобритания е било свързано и с желанието му да защити психичното здраве на семейството си.

Той разказа, че се е чувствал изолиран и разочарован от отношенията си с близките си, а Меган е изиграла важна роля в решението му да промени живота си.

„Съпругата ми ме спаси“, заяви той в интервюто.

Двамата отправиха остри критики към начина, по който британските медии отразяват живота им, и изразиха опасения за последиците от постоянния обществен натиск.

Хари нееднократно е сравнявал преживяванията на Меган с тези на майка си, която също беше подложена на силно медийно внимание.

Конфликтът с Уилям и критиките към крал Чарлз

Отношенията между Хари и по-големия му брат остават една от най-коментираните теми около британското кралско семейство.

В мемоарите си Хари описва сериозни разногласия с Уилям, включително спор, при който по думите му брат му го е бутнал на пода. Уилям не е представил публично своята версия за всички описани в книгата събития.

Хари разказва и за усещането, че след продължителна работа върху собственото си психично здраве двамата постепенно са се отчуждили.

„Осъзнах, че най-лошият ми страх се сбъдва“, пише той. Принцът допълва, че след месеци терапия и усилия да стане по-самостоятелен е почувствал, че по-големият му брат вече не може да го разбере.

В книгата си Хари отправя критики и към баща си, крал Чарлз III. Той описва отношенията им като дистанцирани и твърди, че баща му често е изразявал обичта и гордостта си чрез писма, вместо в лични разговори.

Според Хари семейната среда и неизговорените емоции са допринесли за т.нар. поколенческа травма — модел, при който психологически трудности и неразрешени конфликти се предават от едно поколение на следващото.

Може ли новият курс да промени отношенията в семейството?

С новата си поредица за MasterClass Хари отново поставя в центъра на общественото внимание темите за скръбта, загубата и психическото възстановяване.

Курсът обещава да представи подходи за справяне с тежки житейски преживявания и за изграждане на устойчивост след загуба.

Засега обаче не може да се каже дали публичните признания на принца ще доведат до промяна в отношенията му с кралското семейство. Въпреки отделни сигнали за възможно сближаване, отношенията между Хари и Уилям остават обтегнати.

Историята на принца показва колко сложен може да бъде пътят през скръбта и психическите трудности, особено когато личният живот се развива под непрекъснатото внимание на обществеността.

Дали новият му проект ще му помогне да намери допълнителен начин да се справя със загубата, предстои да стане ясно. Самият Хари обаче продължава да говори открито за преживяванията си с надеждата, че споделянето им може да помогне и на други хора.