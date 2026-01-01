45-годишен мъж е в болница след удар от 19-годишен младеж в Брезник, съобщиха от полицията.

На 12 април е подаден сигнал, че на ул. „Г. Бунджулов“ на земята лежи мъж с рана на главата.

Малко преди сигнала е възникнал скандал пред кафе-аперитив между двамата.

Последвал преглед в болнично заведение, където медиците констатирали хематом на главата и загуба на съзнание.

Оставен е за лечение - без опасност за живота. Момчето е било задържано.