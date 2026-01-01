27-годишен перничанин и 24-годишен жител на Радомир са задържани за грабеж и побой на 34-годишна жителка на Батановци, съобщиха от полицията.

Около 15:00 ч. вчера в районното управление е подаден сигнал от жена, която съобщила, че малко по-рано е станала жертва на грабеж. По нейни думи непознат мъж я пресрещнал на кръстовището на ул. „Велчо“ и „Янтра“ и чрез употреба на сила - нанасяне на удари в гърба, както и чрез заплаха, ѝ отнел сумата от 50 евро.

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.