14-годишен ученик намушка свой съученик в гърба след конфликт в Карнобат. Инцидентът е станал тази сутрин.

Двете момчета учат в Професионалната гимназия по селско стопанство, предава БНТ.

По първоначална информация напрежението между тях възникнало вчера, а днес спорът прераснал във физическа саморазправа, при която единият ученик бил ранен с остър предмет. Пострадалото момче е с прободни рани, но без опасност за живота.

Причините за инцидента се изясняват. Случаят е поет от Районната прокуратура в Бургас.