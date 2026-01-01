Екип от водещи специалисти в Детската болница в Бургас извърши сложна операция, която сложи край на дългогодишните страдания на 15-годишната Мария. Интервенцията, ръководена от изтъкнатия детски хирург проф. Огнян Бранков, е продължила повече от пет часа.

Години наред тийнейджърката и семейството ѝ са търсили решение на тежък здравословен проблем – вродена аномалия на дебелото черво. Състоянието е причинявало силни болки и сериозни затруднения в нормалното ежедневие на детето. Въпреки многобройните консултации в различни лечебни заведения в Бургас и страната, до този момент опитите за лечение са били без успех, съобщава БГНЕС.

Надеждата за Мария идва след приемането ѝ в бургаската педиатрия. След тежката операция тя прекарва няколко дни под стриктно наблюдение в интензивното отделение. След общо 17 дни болнично лечение и постепенно възстановяване, момичето най-накрая е изписано и вече се прибира у дома.

Преживяното изпитание не само връща здравето на тийнейджърката, но и преначертава нейния житейски път. Вдъхновена от специалистите, днес Мария е категорична в плановете си за бъдещето – мечтае да учи медицина и да стане хирург, за да спасява човешки животи така, както лекарите са спасили нейния.