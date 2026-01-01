31-годишна жена е установена да шофира с 2,67 промила алкохол, след като самокатастрофирала в еленското село Титевци.

Сигнал за инцидента е получен около 04:00 часа в полицейското управление в Елена. Пристигналите служители оказали съдействие на жената да излезе от автомобила и я тествали за алкохол. Дрегерът отчел 2,67 промила.

Водачката отказала да даде кръвна проба, а тестът ѝ за наркотични вещества бил отрицателен. Тя е задържана за срок до 24 часа, а срещу нея е започнато бързо производство, съобщават от ОДМВР – Велико Търново.