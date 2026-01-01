Пожарът в сметище близо до столичния жилищен квартал „Филиповци“ е овладян. Огънят предизвика задимяване над район „Люлин“ и други части на София.

На място бяха изпратени екипи на пожарната и полицията. Кметът на район „Люлин“ Георги Тодоров съобщи, че поддържа връзка с областния управител на София за координиране на действията.

Заради дима районната администрация препоръча на гражданите да останат на закрито и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си. Задимяването може да бъде особено опасно за деца и хора с хронични заболявания.

Петър Димитров, който е станал свидетел на възникването на пожара, заяви:

„Жителите на квартал „Филиповци“ са разделени. Има хора, които изхвърлят боклук, но не са всички. Тук има една госпожа, която редовно изхвърля отпадъци. Пожарът е предизвикан умишлено – това ще го установи пожарната. Отпадъците са изхвърлени от тази госпожа.“

Димитров твърди още, че полицията и пожарната не са реагирали веднага след подаването на сигнала.

„Полицията и пожарната не дойдоха веднага. Въпреки че сега работят много съвестно, те пристигнаха в 04:20 часа, а сигналът беше подаден в 02:10 часа“, каза той.

Твърденията на свидетеля за причината за пожара и времето за реакция на службите не са потвърдени от компетентните институции.