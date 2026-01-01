Пожарникари наблюдаваха цяла нощ района около старозагорското село Горно Сахране заради опасността от повторно разпалване на отделни огнища, предаде БНР.

Огънят беше овладян снощи, след като достигна на метри от селските къщи и намиращо се наблизо дървообработващо предприятие.

Гасенето беше затруднено от голямо количество складирани бали със слама. Заради пламъците се наложи да бъде изключен и преминаващ през района далекопровод.

Движението по Подбалканския път е възстановено след пожара

Възстановено е движението на влаковете в участъка Тъжа – Сахране, което беше преустановено заради пожар гарата в село Горно Сахране преди ден. Това съобщиха от Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

Седем пожарни екипа пристигнаха на място за потушаването на пожара около село Горно Сахране и жп гарата. Сигналът за инцидента бе получен в 14:51ч. вчера.

Горяха треви, храсти и изоставени овощни градини.