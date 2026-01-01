Гризлито Гешев и жената войн Радостина се завръщат в света на „Игри на волята“. Двамата са специални гости на Генерал Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“, където говорят откровено за участието си в LactoFlor: Битка на звездите, личния си живот и новия сезон на екстремното риалити.

Гешев и Радостина направиха зрелищно завръщане на Арената, където се изправиха в епичен сблъсък срещу Ваня и Светлин. В подкаста двамата признават, че не са били особено щастливи, когато са разбрали кои ще бъдат техните съперници. Какво ги е притеснило в силната двойка и с какво Ваня и Светлин са успели да ги победят?

Завръщането на Арената връща и добре познатия адреналин от „Игри на волята“. Гешев и Радостина разказват какво е чувството отново да стъпиш на пясъка и отговарят на любопитния въпрос кое е по-страшно - да влезеш за първи път, без да знаеш какво те очаква или да се завърнеш, когато вече знаеш точно колко тежка може да бъде битката.

Двамата анализират и останалите звезди в турнира и разкриват кого виждат като големия фаворит за победата. По-лесно ли е да се бориш сам или в двойка и с кого всъщност са искали да се състезават Гешев и Радостина?

Разбира се, Генерал Ръждавичка не пропуска и любимата тема на зрителите - личния живот. Гешев вече е семеен мъж и разказва за сватбата с любимата си Мария, организацията на големия ден и медения месец. Той разкрива и каква според него е тайната на истинската и дълготрайна любов.

Под прицела на Ръждавичка попада и Радостина. След „Игри на волята“ тя успя да изненада последователите си с няколко драстични промени във визията и цели три различни цвята на косата. Какво стои зад трансформациите и има ли замесен мъж? Радостина разкрива какво се случва в личния ѝ живот, а в студиото показва и друго свое умение - танците.

Гешев и Радостина коментират и появата на една от най-големите спортни звезди в Игри на волята - Ивет Лалова. Какво е да видиш олимпийска легенда сред участниците и променя ли присъствието ѝ представите за това докъде могат да стигнат битките в „Игри на волята“?

В епизода двамата правят и своя анализ на сезон 8. По-силни ли са новите участници от воините в предишните сезони, кои са големите им фаворити и възможно ли е най-накрая жена да стигне до голямата победа? Гешев и Радостина коментират и едни от най-ярките образи в новия сезон, сред които фризьорът Пепи и Марио - Малкото Чикаго.

Гледайте новия епизод на „След Игрите Podcast“ с Гризлито Гешев и жената войн Радостина!