Интензивно движение се очаква в последния от трите почивни дни, когато много пътуващи ще се завърнат от чужбина и ще поемат към големите градове.

Пътната полиция е разположила над 700 екипа. Най-натоварено се очаква да бъде движението по автомагистрала „Тракия“ и по маршрутите от Гърция.

Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Кулата“, „Капитан Андреево“ и „Лесово“, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството.. Информацията е актуална към 06:00 ч.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Българският фериботен кораб, обслужващ граничния преход Силистра – Кичу, временно е преустановил работа поради техническа неизправност. Фериботната връзка, обслужваща прехода Оряхово – Бекет, също временно преустанови работа, поради ниското ниво на река Дунав. Преустановена е и работата на фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич, също поради ниското ниво на Дунав, припомнят от „Гранична полиция“.

На границата с Гърция трафикът е интензивен на граничния преход „Кулата“ на входа и изхода за леки автомобили.

През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През пунктовете „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция трафикът е интензивен на гранично контролно-пропускателния пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и на границата със Сърбия, съобщиха от МВР.