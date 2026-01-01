Американските пратеници представиха в Киев нови, „по-ефективни“ предложения за прекратяване на войната с Русия, съобщи високопоставен представител на украинското президентство.

По-рано Зеленски заяви, че изглежда все по-вероятно войната с Русия да продължи и през зимата, предаде АФП.

Въпреки че и той, и американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър дадоха оптимистични оценки за разговорите, никой от тях не обяви пробив по въпроса за прекратяването на конфликта.

„Този път не е същото като преди. Сега е по-ефективно. Те все още разговарят. Всъщност това е най-важното“, каза високопоставеният украински представител.

Уиткоф, който е бизнес партньор на президента Доналд Тръмп, и Къшнър, зет на Тръмп, пътуваха до Киев ден след срещата си с руския президент Владимир Путин в Москва – поредното от няколко посещения в града.

Украинският железопътен оператор съобщи Telegram за отпътуването им от Киев, като публикува снимка на двамата пратеници, застанали под табела на гарата с надпис „Влакът на мира“.

Посещение в Киев беше първото за двамата американски пратеници в украинската столица, която повече от четири години е подложена на смъртоносни руски удари.

„Много се надяваме, че ще успеем да постигнем споразумения с американските ни партньори и разчитаме на подкрепата на европейските ни партньори, ако войната продължи и през зимата – а в момента изглежда, че това ще се случи“, заяви Зеленски.

Той също така каза, че Украйна ще проведе разговори със САЩ, Франция и Германия, но не даде повече подробности. Зеленски повтори и призива си, че само среща между двамата лидери може да реши въпросите, свързани с териториите.

Зеленски благодари на Уиткоф и Къшнър за посещението им и написа в X: „Най-важното е да постигнем мир за Украйна – достоен, надежден и траен мир. Насочваме всичките си усилия към това“.