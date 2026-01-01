Известният турски актьор Серхат Мустафа Кълъч е намерен мъртъв в дома си в Истанбул

51-годишният турски актьор Серхат Мустафа Кълъч бе намерен мъртъв в дома си в истанбулския район Кягътхане, съобщи Анадолската агенция.

Актьорът е живеел в квартал Нуртепе. Негови близки са потърсили дома му, след като в продължение на два дни не са успели да се свържат с него. Те го открили неподвижен в хола и подали сигнал до полицията и спешната медицинска служба. Пристигналият медицински екип е констатирал смъртта му.

Полицията е започнала разследване на обстоятелствата около смъртта. Според турски медии случаят се разглежда като подозрителна смърт, а тялото е било изпратено за съдебномедицинска експертиза. При първоначалния оглед са били забелязани синини около очите, както и по ръцете и краката на актьора. Не са установени порезни рани, открити наранявания или очевидни следи от побой. Окончателната причина за смъртта ще бъде установена след съдебномедицинската експертиза.

Турски медии съобщават и за здравословни проблеми, от които Кълъч е страдал, но информацията за конкретните му заболявания идва от негови близки и към момента не е потвърдена като официална причина за смъртта.

Серхат Мустафа Кълъч е роден през 1975 г. в Анкара. Той има дългогодишна кариера в театъра, киното и телевизията. Сред най-познатите му роли е образът на Ергюн Плак в популярния турски сериал „Seksenler“. Актьорът участва и в редица други телевизионни продукции, сред които „Teşkilat“. Той е познат на турската публика и с театралната си дейност.

Смъртта на Кълъч предизвика широк отзвук в Турция. Възпоменателната церемония за актьора е насрочена за днес в Истанбул, а погребението ще се състои на 8 септември в Анкара.