Централната избирателна комисия (ЦИК) започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 25 октомври 2026 г., съобщиха от комисията.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на инициативни комитети е до 17:00 ч. на 14 септември 2026 г. и се извършва по реда на Решение № 38-ПВР от 20 август 2026 г.



Приемът на документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори е до 9 септември 2026 г. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидатите, информира говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова на първия редовен брифинг на ЦИК.