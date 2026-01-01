Най-малко петима души са загинали и най-малко петима души са били ранени в инцидента със самолета, превозващ пратки на „Амазон“, който излезе от пистата на международното летище в Маями в щата Флорида, предадоха световните агенции.

След излизането си от пистата машината се килна встрани и удари няколко превозни средства, след което се запали.

Сред ранените трима са в критично състояние и са откарани в местна болница, съобщиха пожарникарите.

Заради инцидента за известно време работата на летището беше преустановена. Заради това са закъснели около 250 полета.

Самолетът е бил на 32 години, модел "Боинг 767". Първоначално той е бил предназначен да транспортира пътници и е бил използван от няколко авиокомпании. От 2015 г. е трансформиран в самолет за товарни полети и бил на авиокомпания „Прайм еър“. Изпълнявал е полет от столицата на Пуерто Рико.