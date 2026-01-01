Осъденият военнопрестъпник Ратко Младич ще бъде погребан в Белград днес на церемония, която се очаква да събере хиляди хора въпреки международното осъждане.

Младич почина в края на август на 84-годишна възраст, докато изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Босна през 90-те години.

Тялото му ще бъде изложено в църква в продължение на пет часа преди церемонията и процесията до близко гробище, предаде АФП.

Ковчегът му беше транспортиран до Сърбия на 3 септември с правителствен самолет, покрит с национални знамена и посрещнат с военни почести.

Докато автомобилът с ковчега се движеше от летището, предимно млади мъже се събраха по надлезите на магистралата, показвайки транспаранти в чест на Младич и палейки сигнални ракети, а някои полицаи бяха забелязани да отдават чест на кортежа. | БГНЕС