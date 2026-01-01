Разказите за свободна българска Добруджа не са просто поредните страници от историята. За мнозина те са лична съдба и наследена родова памет, предават се от поколение на поколение като безценен спомен - повод за самочувствие и гордост. Това заявява президентът Илияна Йотова в поздравителен адрес до жителите на Добрич и кмета на града по случай 110-годишнината от Добричката епопея и 86-годишнината от подписването на Крайовската спогодба, които добричлии отбелязват днес, 7 септември.

„Незаслужено дълъг бе пътят към свободата на този хубав български край. Съдено му бе да понесе тежки неправди и да посрещне цели три пъти освобождението“, посочва в приветствието си държавният глава Илияна Йотова. Тя отбелязва, че в славните дни на Добричката епопея победоносните български воини са напоили с кръвта си добруджанската шир, без да отстъпят и педя от родната земя. А на незабравимия 7 септември 1940 година Южна Добруджа и Добрич завинаги са се завърнали в пределите на Отечеството.

„Крайовската спогодба затвори завинаги една от най-болезнените рани във всяко българско сърце и възроди трайното приятелство между българския и румънския народ“, посочва Илияна Йотова. Тя заявява, че днес не можем да си представим България без нашата златна Добруджа, където се роди и укрепна българската държава. “Без чудно хубавите добруджански равнини и техния хлебороден чернозем. Без Йовковата проникновеност, без нежното слово на Дора Габе. Без всички вас – сърдечните, трудолюбиви и винаги гостоприемни добруджанци“, допълва президентът.

„6 септември 1885 и 7 септември 1940 година ще останат навеки дните на българското Съединение. Дни на възторг, на справедливост и надежда. Две неразривно и неразделно вплетени дати, защото въплъщават най-светлия български идеал – единството и благоденствието на целия български народ“, заявява Илияна Йотова и призовава с благодарност да почетем нашите мъдри предци, които със смелост и разум отстояваха бъдещето на България.