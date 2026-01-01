Разследване се води във връзка с двойното убийство, последвано от самоубийство в Исперих, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за инцидента е получен в 18:38 ч. на 4 септември от 69-годишен мъж. Той е съобщил, че е открил обесения си 44-годишен син в постройка в наследствен имот. Малко след пристигането на полицейски патрул и екип на Спешна помощ в къщата на починалия са открити телата на двете му деца – момичета на 10 и 17 години. Те са били умъртвени с нож.

След извършения оглед на местопроизшествието телата са транспортирани в отделението по „Съдебна медицина“ в Русе за аутопсия, насрочена за 8 септември.

По досъдебното производство се извършва детайлна проверка за изясняване на всички обстоятелства и причините, довели до трагичния случай, допълват от ОД на МВР в Разград.

Припомняме, че Окръжната прокуратура в Разград ръководи разследване във връзка със смъртта на две момичета и техния баща в Исперих.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих и открит обесен, е страдал от депресивно разстройство.