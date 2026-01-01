125 200 къса (6260) цигари задържаха митническите служители на МП „Капитан Андреево“, укрити сред личен багаж на пътници в лек автомобил, влизащ в страната от Турция. Това съобщиха от Агенция „Митници“.



На 3 септември около 21:20 часа на пункта пристига лек автомобил тип миниван с чужда регистрация по маршрут от Ирак през Турция и България за Обединеното Кралство. В зоната за митнически контрол пътниците – баща с двамата си синове, обявили, че не пренасят нищо за деклариране. При съвместни действия със служителите от ГД „Гранична полиция“ е извършена щателна проверка, при която митническите инспектори откриват в багажното отделение шест пластмасови куфара, един кашон и черна полиетиленова чанта, пълни с цигари. Отрити са общо 125 200 къса (6260 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

Агенция „Митници“



Контрабандните тютюневи изделия и автомобилът, послужил като средство за извършване на нарушението, са задържани.



В хода на проверката е установено, че цигарите са собственост на водача на автомобила, на когото е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.



През изминалия месец август митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали близо 1 914 000 къса цигари (95 700 ) кутии, което със 100 000 къса цигари (5000) кутии повече в сравнение същия период на миналата година.