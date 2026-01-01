Интензивно движение се очаква в последния от трите почивни дни, когато много пътуващи се завръщат от чужбина и ще поемат към големите градове. Пътната полиция е разположила над 700 екипа. Най-натоварено е движението по автомагистрала „Тракия“ и по маршрутите от Гърция.

Голямото прибиране в края на почивните дни доведе до километрично задръстване по пътя Царево–Бургас, съобщиха за DarikNews.bg.

Дълги колони от автомобили се образуваха по Южното Черноморие в понеделник, когато хиляди туристи потеглиха към домовете си след трите почивни дни около 6 септември.

Кадри показват сериозно натоварване по пътя от Царево, през Созопол към Бургас, като автомобилите се движат бавно в плътна колона.

Засиленият трафик в страната беше очакван именно в последния от трите почивни дни. От „Пътна полиция“ предупредиха, че най-интензивно ще бъде движението по основните пътни артерии и към големите градове. Над 700 полицейски екипа са на терен.