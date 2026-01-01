Правителството пренасочва 23 млн. евро от средствата за субсидиране на нерентабилни автобусни линии към компенсации за превозвачите за безплатните и намалените пътувания на определени категории пътници.

Промяната е направена с постановление на Министерския съвет и е в рамките на вече определения за 2026 г. ресурс за обществения пътнически автомобилен транспорт. Общият размер на средствата за субсидии и компенсации остава 256,5 млн. евро.

Повече средства за компенсации

С преразпределението средствата за компенсации се увеличават от 102,8 млн. евро на 125,8 млн. евро. Със същата сума се намаляват средствата за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт, както и в планински и други райони.

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Целта е да бъдат напълно компенсирани превозвачите за намалените им приходи заради предоставянето на безплатни или по-евтини превозни документи на правоимащи пътници.

Според правителството осигуряването на допълнителния ресурс ще ограничи риска от прекъсване или ограничаване на транспортното обслужване.

Кои пътници ползват безплатни или намалени пътувания

Сред категориите граждани, които имат право на безплатни или пътувания на намалени цени, са деца, учащи се, пенсионери и хора с увреждания.

В списъка попадат още ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.

От Министерския съвет посочват, че пренасочването на средствата е необходимо както за финансовата устойчивост на обществения пътнически автомобилен транспорт, така и за гарантиране на възможността правоимащите граждани реално да използват предоставените им транспортни облекчения.