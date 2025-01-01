Никола Цолов зае втората позиция в основното състезание за Гран при на Италия на пистата "Монца" - десети, последен кръг за сезона във Формула 3 и стана вицешапион.

Като отборен шампион за първи път в историята си ликува тимът на българина Campos Racing, който грабна двойна победа във финалния старт, след като съотборникът на Цолов Тасанапол Интрапувашак (Тайланд) спечели днешната надпревара. За Интрапувашак успехът бе трети за годината и първи в основно състезание през сезон 2025.

Българинът и тайландецът направиха страхотно състезание, а Цолов, който ще кара във Формула 2 през следващия сезон, се прояви като отличен съотборник, тъй като не рискува отборния успех в края. Класирането на подиума бе шесто за Никола Цолов във Формула 3, като той има и две победи.

Цолов тръгна от пета позиция и постепенно се изкачи напред в колоната по време на доста накъсаната от инциденти и влизания на кола по сигурността надпревара на "Монца". Той излезе начело в 13-ата обиколка, но по-късно беше изпреварен от победителя Тасанапол Интрапувашак.

Тайландският пилот спечели състезанието, записвайки най-добро време от 44:11.907 минути, а Цолов завърши на 0.732 секунди след него на второто място. Топ 3 допълни мексиканецът Ноел Леон (PREMA Racing), на 2.152 секунди от лидера.

Шампион за сезон 2025 стана бразилецът Рафаел Камара (Trident), който се нареди пети днес, събирайки 166 точки в актива си. Цолов натрупа 124 на второто място, а трети е съотборникът на българина Мари Боя (Испания) със 116 точки, след като финишира девети на "Монца".

При конструкторите в отборното класиране Campos Racing е първи с 314 точки, изпреварвайки тима на Trident, който остана втори с 303 точки.