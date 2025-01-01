Официално беше обявено, че Никола Цолов ще продължи във Формула 2 през 2026 г. Той обаче няма да смени отбора си и ще продължи да се състезава с Кампос Рейсинг, съобщава Gong.bg.

Никола Цолов спечели състезание от Формула 3

Наскоро българинът стана вицешампион във Формула 3 със същия екип, а двете страни успяха да спечелят и Формула 4 в близкото минало.

Досега Цолов прекара общо три сезона в поддържащия шампионат и спечели общо пет победи - повече от всеки друг участник в историята на шампионата.

Две от тези победи бяха с Кампос Рейсинг през сезон 2025. Той добави още четири подиума през изминалата кампания. В крайна сметка Никола Цолов завърши на второ място в шампионата при пилотите.