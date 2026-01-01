През лятото във Варна и курортите около града ще работят полицаи от Румъния, Полша и Германия, съобщиха днес от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град. Информацията бе изнесена от директора на полицията във Варна старши комисар Цветан Пировски по време на заседание на Консултативния съвет по туризъм към общината. Поканата за участието му е отправена от дирекцията по туризъм в местната администрация.

Пировски уточни, че чуждестранните полицаи ще са 10 – по четирима от северната ни съседка и Полша, а останалите двама – от Германия. Основната задача на чуждестранните служители на реда ще бъде да подпомагат опазването на обществения ред и сигурността, като съдействат при обслужването на чуждестранни граждани и улесняват комуникацията с тях.

През летните месеци се очаква засилен поток от хора на територията на Варна, поради което ще бъдат командировани 36 служители от вътрешността на страната, заедно с 6 допълнителни полицейски автомобила, е съобщил още директорът на полицията.

По време на заседанието бе подчертано значението на добрата координация между институциите за гарантиране на сигурността и спокойствието на гражданите и гостите на града. Участниците се обединиха около необходимостта от навременни и ефективни действия в отговор на очаквания засилен туристически поток, допълват от пресцентъра на полицията.

През миналия активен туристически сезон - през юли и август, във Варненско отново бяха командировани полицейски служители от трите страни, по четирима от всяка от тях.