Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). С тях се въвежда съдебен контрол върху 72-часовото задържане с постановление на прокурор. Предвижда се тази промяна да влезе в сила в едномесечен срок от обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

С измененията в НПК компетентните правоприлагащи органи са задължени да уведомяват заподозрените за техните права и да предоставят възможност да ги упражнят, например за правото на адвокат и оказване на правна помощ, за правото на устен и писмен превод, ако не владеят български език, за правото да запазят мълчание и др. Променят се и редица други закони.

Отхвърлен беше параграфът, с който се въвеждаше контрол върху действия на ad hoc прокурора, който разследва главния прокурор.

На второ четене отпаднаха текстовете за изменение на Закона за съдебната палата, които предвиждаха измежду съдиите от наказателната колегия на Върховния касационен съд да се определя съдия, който да изпълнява функциите на прокурор, осъществяващ контрол върху действията на прокурора за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор.