Експлозии и стрелба с огнестрелни оръжия, продължила повече от час, са се чули рано тази сутрин на летището на нигерската столица Ниамей, районът е отцепен от силите за сигурност, предаде Ройтерс.

Първите експлозии са се чули към 06:00 часа местно време (08:00 часа българско време), като спорадична стрелба с огнестрелни оръжия се е чувала до близо два часа по-късно.

Източник от силите за сигурност каза, че летището е подложено на атака.

Засега нигерското правителство не е откликнало на молбата на Ройтерс за коментар по случая.

Свързана с "Ислямска държава" организация в региона пое отговорност за атака срещу летището през януари.